Марусяк виграв осінній чемпіонат України зі стрибків з трампліна

24-річний Євген Марусяк завоював золото осіннього чемпіонату України зі стрибків на лижах з трампліна, який стартував вчора, 9 жовтня у Ворохті. У перший день турніру спортсмени змагалися на трампліні К-75.

Про це повідомляє Skijumping.ua.

Марусяк випередив Віталія Калініченка та Дениса Цвєткова, які завоювали срібло та бронзу відповідно. Сумарно в змаганнях взяли участь 24 стрибуни.

У жінок перемогу святкувала Жанна Глухова, яка випередила Дарину Ільчук та Олену Цибульську.

Минулого тижня Марусяк завершив виступи на Літньому Гран-прі 12-м місцем у німецькому Клінгенталі. У підсумковому загальному заліку Літнього Гран-прі Марусяк посів 40-ве місце, набравши 59 очок.

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