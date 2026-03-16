Британський лижник випив велику кількість алкоголю під час марафону на Кубку світу

Британський лижник Гебріел Гледхілл випив велику кількість алкоголю разом із уболівальниками під час 50-кілометрового марафону на Кубку світу в норвезькому Холменколлені (14 березня).

Про це повідомляє VG.

Холменколленський марафон вважається одним із найпрестижніших стартів Кубку світу з лижних гонок та традиційно збирає велику кількість глядачів не лише на стадіоні, а й вздовж всієї траси. Вболівальники часто поєднують перегляд гонки із розпиттям алкогольних напоїв.

Часто фанати вдовж траси пропонують свій алкоголь і самим спортсменам. Зазвичай учасники гонки від таких пропозицій відмовляються, про Гледхілл під час гонки неодноразово дозволяв собі алкогольні піт-стопи. За словами самого британця, він випив 10 – 12 пляшок пива і 5-6 шотів міцного алкоголю.

"Там було пиво, Jägermeister, міцний алкоголь, пропонували навіть рідину для полоскання рота. Потім я виблював майже все. Це був неймовірно веселий досвід. Атмосфера в Холменколені просто шалена", – розповів Гледхілл.

Попри такий спосіб ведення гонки, британець зумів фінішувати не останнім: він посів 69 місце з 75 учасників.