Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Хедегарт здобув третю перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 14 березня 2026, 13:20
Лижні гонки. Хедегарт здобув третю перемогу на Кубку світу
Айнар Хедегарт
Норвезький лижник Айнар Хедегарт виграв марафон на 50 км вільним стилем на домашньому етапі Кубку світу в Холменколлені. Для колишнього біатлоніста це третя перемога у поточному сезоні.

Хедегарт у фінішному спринті випередив двох партнерів по команді – Харальда Остберга Амундсена та Мартіна Льовстрьома Ньєнгета. Сумарно збірна Норвегії забрала перші 8 місць у домашній гонці.

Збірна України етап Кубку світу в Холменколлені пропускає.

Підсумкові результати:

Зазначимо, що паралельно у Холменколлені проходить жіночий 50-кілометровий марафон вільним стилем. Він розпочався на 45 хвилин пізніше, ніж чоловічий – об 11:45 за київським часом.

Зірковий норвежець Йоханнес Клебо марафон пропускав через важке падіння на спринті в Драммені.

Кубок світу з лижних гонок Айнар Хедегарт

Кубок світу з лижних гонок

Фінал сезону в двоборстві, експериментальні марафони в Осло. Анонс лижного вікенду
Лижні гонки. Евенсен і Сундлінг виграли спринт у Драммені, важке падіння Клебо
Кубок світу для Превца, бенефіс італійських гірськолижниць. Підсумки лижного вікенду
Лижні гонки. Клебо оформив переможний дубль у Лахті
Лижні гонки. Карлссон виграла розділку в Лахті

Останні новини