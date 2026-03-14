Лижні гонки. Хедегарт здобув третю перемогу на Кубку світу

Норвезький лижник Айнар Хедегарт виграв марафон на 50 км вільним стилем на домашньому етапі Кубку світу в Холменколлені. Для колишнього біатлоніста це третя перемога у поточному сезоні.

Хедегарт у фінішному спринті випередив двох партнерів по команді – Харальда Остберга Амундсена та Мартіна Льовстрьома Ньєнгета. Сумарно збірна Норвегії забрала перші 8 місць у домашній гонці.

Збірна України етап Кубку світу в Холменколлені пропускає.

Зазначимо, що паралельно у Холменколлені проходить жіночий 50-кілометровий марафон вільним стилем. Він розпочався на 45 хвилин пізніше, ніж чоловічий – об 11:45 за київським часом.

Зірковий норвежець Йоханнес Клебо марафон пропускав через важке падіння на спринті в Драммені.