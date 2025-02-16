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Лижні гонки. Діггінс виграла масстарт у Фалуні

Олег Дідух — 16 лютого 2025, 16:24
Лижні гонки. Діггінс виграла масстарт у Фалуні
Джессіка Діггінс
x.com/FISCrossCountry

Американська лижниця Джессіка Діггінс виграла масстарт на 20 км вільним стилем на етапі Кубку світу в шведському Фалуні. Для лідерки загального заліку це п’ята перемога в поточному сезоні. У фінішному спринті 33-річна американка випередила норвежку Хейді Венг і господарку змагань, шведка Еббу Андерссон.

Дві зіркових норвежки, Тереза Йохауг і Астрід Слінд, відмовилися від участі у масстарті. Вони пропускали і вчорашню розділку на 10 км класикою, яку виграла Ебба Андерссон.

Збірна України етап Кубку світу в Фалуні пропускала.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий масстарт виграв норвежець Пол Гульберг. Етап у Фалуні був останнім перед чемпіонатом світу в норвезькому Тронхеймі, який стартує 26 лютого.

Кубок світу з лижних гонок Ебба Андерссон Джессіка Діггінс Хейді Венг

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