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Лижні гонки. Андерссон здобула першу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 15 лютого 2025, 14:56
Лижні гонки. Андерссон здобула першу перемогу в сезоні
Ебба Андерссон
Getty Images

Шведська лижниця Ебба Андерссон виграла гонку з роздільним стартом на 10 км класикою на домашньому етапі Кубку світу в Фалуні. Для неї це перша перемога в поточному сезоні та загалом перша на Кубку світу з грудня 2023 року.

Андерссон на 17,8 секунди випередила норвежка Хейді Венг. Топ-3 замкнула німкеня Вікторія Карл. Лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс, фінішувала четвертою.

В останній момент відмовилися від участі дві зіркові норвежки – Тереза Йохауг і Астрід Слінд. Збірна України етап у Фалуні пропускає.

Підсумкові результати:

Вчора спринт у Фалуні виграла Лінн Сван, яка сьогодні фінішувала сьомою. У неділю, 16 лютого програма етапу в Фалуні для жінок завершиться масстартом на 20 км вільним стилем. Початок гонки – о 15:00 за київським часом.

Кубок світу з лижних гонок Ебба Андерссон Хейді Венг

Кубок світу з лижних гонок

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