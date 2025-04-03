Нортугу відмовили в отриманні австрійського громадянства

Австрія відмовила легендарному лижнику Петтеру Нортугу в отримання австрійського спортивного громадянства.

Про це повідомляє VG.

Нагадаємо, минулого року Нортуг оголосив про повернення у великий спорт заради виступу на домашньому чемпіонаті світу 2025 року. Проте 39-річний ветеран у Тронхеймі так і не виступив через високу конкуренцію в збірній Норвегії.

Новою метою Нортуга-старшого стала Олімпіада-2026. Заради участі в ній Петтер був готовий змінити спортивне громадянство. Пріоритетним варіантом була саме Австрія, проте тепер цей варіант відпав.

Альтернативною опцією для Нортуга називався Ліхтенштейн. Реалістичність реалізації такого варіанту наразі не відома.

Нагадаємо, Петтер є 2-разовим олімпійським чемпіоном і 13-разовим чемпіоном світу з лижних гонок.