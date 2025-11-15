Нортуг оцінив свої шанси на зміну громадянства

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг розповів про те, як просувається робота над набуттям мексиканського громадянства задля участі у чемпіонаті світу 2027 року в шведському Фалуні.

Слова 39-річного спортсмена наводить SVT.

"Я подружився з послом Мексики в Норвегії. Я був у нього в понеділок і розповів йому про свої спроби отримати паспорт. Мені просто потрібен тільки паспорт. Але не норвезький. Він не підійде. Також я пробував варіанти з Австрією, Ліхтенштейном, Мальтою і Катаром. У мене є чіткий термін, до якого потрібно вирішити питання, щоб вийти в сомбреро на старт у Фалуні", – заявив Петтер.

Для того, щоби могти представляти Мексику на чемпіонаті світу-2027, Нортугу необхідно отримати мексиканське громадянство до 1 травня 2026 року. Раніше 13-разовий чемпіон світу не встиг оформити зміну громадянства задля участі в Олімпіаді-2026.

Петтер тривалий час займається зміною спортивного громадянства, оскільки не може виграти конкуренцію за місце в основі збірної Норвегії.