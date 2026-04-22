Чемпіон Лижі

Легендарний лижник проведе боксерський бій проти ексзірки Ліверпуля

Олег Дідух — 22 квітня 2026, 16:23
Петтер Нортуг
instagram.com/jantelov1

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг проведе боксерський бій проти колишнього футболіста Йона Арне Ріісе.

Про це повідомляє VG.

Виставковий поєдинок відбудеться 17 жовтня поточного року в норвезькому Ларвіку в рамках шоу Celebrity Fight Night.

Нортуг, головний майстер треш-току в світі лижних гонок, уже почав підігрівати інтерес до поєдинку.

"Гадаю, Йон домінуватиме у перших двох раундах, але з третього раунду дадуть про себе знати мої марафонські гени, і тоді йому залишиться лише триматися.

У Ріісе навряд чи вистачить сил у ногах. Усю кар'єру його витягували партнери по команді. Тепер подивимося, як він впорається, коли опиниться у рингу один на один", – заявив легендарний лижник.

Нагадаємо, Нортуг продовжує шукати можливості для зміни спортивного громадянства задля виступу на чемпіонаті світу 2027 року в шведському Фалуні.

Петер Нортуг

Нортуг оцінив свої шанси на зміну громадянства
Пішла від легендарного Нортуга: італійська лижниця тренуватиме британських біатлоністів
Нортуг не зможе виступити за Мексику на Олімпіаді-2026
Нортуг хоче виступити на чемпіонаті світу-2027
Зіркова лижниця спалила біб гонки, яку організовує Петтер Нортуг

