Легендарний лижник проведе боксерський бій проти ексзірки Ліверпуля
Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг проведе боксерський бій проти колишнього футболіста Йона Арне Ріісе.
Про це повідомляє VG.
Виставковий поєдинок відбудеться 17 жовтня поточного року в норвезькому Ларвіку в рамках шоу Celebrity Fight Night.
Нортуг, головний майстер треш-току в світі лижних гонок, уже почав підігрівати інтерес до поєдинку.
"Гадаю, Йон домінуватиме у перших двох раундах, але з третього раунду дадуть про себе знати мої марафонські гени, і тоді йому залишиться лише триматися.
У Ріісе навряд чи вистачить сил у ногах. Усю кар'єру його витягували партнери по команді. Тепер подивимося, як він впорається, коли опиниться у рингу один на один", – заявив легендарний лижник.
Нагадаємо, Нортуг продовжує шукати можливості для зміни спортивного громадянства задля виступу на чемпіонаті світу 2027 року в шведському Фалуні.