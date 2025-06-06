Нортуг хоче виступити на чемпіонаті світу-2027

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг заявив, що хоче змінити спортивне громадянство та виступити на чемпіонаті світу 2027 року.

Про це повідомляє VG.

"Скажу, що ведуться переговори з кількома країнами. Можу озвучити, що Мексика є однією з країн, з якими я спілкуюся.

Крім того, потрібен час, щоб зрозуміти, спрацює це чи ні. Сподіваюся, восени я отримаю роз'яснення, чи можна це зробити. Таким чином, я зможу змінити країну у 2026 році, і потім викластися на чемпіонаті світу в Фалуні у 2027 році. Було б здорово закінчити там кар'єру", – заявив лижник.