43-річна легенда стрибків з трампліна вирішив продовжити кар’єру

Легендарний швейцарський стрибун Сімон Амманн повідомив на те, що, попри 43-річний вік, вирішив продовжити кар’єру та сподівається виступити на Олімпіаді 2026 року.

Спортсмена цитує Skijumping.pl.

"Олімпійські ігри – велика ціль для мене. Я би не вкладав так багато енергії в цьому сезоні, якби не мав довгострокового плану", – заявив спортсмен.

Олімпіада 2026 року може стати восьмою в кар’єрі Амманна. Це дозволило б йому зрівнятися з рекордсменами за кількістю проведених зимових Олімпіад, японським стрибуном Норіакі Касаї та німецькою ковзаняркою Клаудією Пехштайн.

По ходу сезону-2024/25 Амманн втратив місце в основі збірної Швейцарії та не виступав на Кубку світу з середини грудня. При цьому, 4-разовий олімпійський чемпіон відібрався до складу команди на чемпіонат світу-2025 у Тронхеймі.