Легендарний швейцарський стрибун поїде на свій 13-й чемпіонат світу

Легендарний швейцарський стрибун Сімон Амманн увійшов до складу національної збірної на чемпіонат світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі (26 лютого – 9 березня).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Окрім 43-річного ветерана, головний тренер збірної Швейцарії Руне Велта включив до складу команди Грегора Дешвандена, Кілліана Пайєра, Янніка Вассера та Юре Кесселі.

Зазначимо, по ходу поточного сезону Амманн випав із основи збірної Швейцарії та не виступав на Кубку світу з грудня минулого року.

Для швейцарця чемпіонат світу в Тронхеймі стане 13-м у кар’єрі. Він дебютував на мундіалях у 1999 році, після чого пропустив лише ЧС-2001. Сумарно завоював на чемпіонатах по одній золотій та срібній, а також дві бронзові нагороди, всі – в особистих змаганнях.

У поточному сезоні Амманн набрав лише 2 очки на Кубку світу та наразі посідає 63 місце в загальному заліку.

Раніше повідомлялося про те, що ЧС-2025 пропустить Каміль Стох.