Жива легенда стрибків з трампліна передумав завершувати кар’єру

Легендарний швейцарський стрибун на лижах з трампліна Сімон Амманн вирішив залишитися в спорті щонайменше ще на один рік.

Сезон-2025/26 мав стати останнім у кар'єрі 44-річного ветерана. Проте менш ніж через місяць після завершення сезону Амманн вирішив продовжити виступи. Цю інформацію вже підтвердив головний тренер збірної Швейцарії Біне Норчіч.

За весь минулий сезон Амманн набрав 41 очко в Кубку світу та не пробився до складу збірної на Олімпіаду-2026. Також він випадав зі складу швейцарської команди на австрійські етапи Турне чотирьох трамплінів.

Амманн є одним із найтитулованіших стрибунів у історії. У його колекції є 4 олімпійських золота (всі – в особистих турнірах), золото чемпіонату світу-2007 і Кубок світу-2010.