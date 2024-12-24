Легендарний польський стрибун пропустить Турне чотирьох трамплінів

Зірковий польський стрибун Каміль Стох пропустить Турне чотирьох трамплінв-2024/25.

Про це повідомляє Польський лижний союз.

Стох залишився незадоволений своєю формою на старті поточного сезону. У складі збірної Польщі на Турне його замінить Давід Кубацкі, який пропускав останній етап Кубку світу в Енгельбергу. Також до Німеччини та Австрії відправляться Павел Вонсек, Александер Жніщоль, Пьотр Жила та Якуб Вольни.

Турне чотирьох трамплінів відбудеться з 28 грудня по 6 січня в німецьких Оберстдорфі та Гарміш-Партенкірхені, а також австрійських Інсбруку та Бішофсхофені.

Стох тричі вигравав легендарну багатоденку: у 2017, 2018 і 2021 роках. У 2018 році він став другим в історії володарем "Великого шолома" – переможцем усіх чотирьох етапів Турне в одному сезоні. Наразі 37-річний ветеран посідає лише 28 місце в загальному заліку Кубку світу з 57 очками в активі.