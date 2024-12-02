Нортуг отримав декілька пропозицій змінити спортивне громадянство

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг отримав цілий ряд пропозицій щодо зміни спортивного громадянства для виступу на зимовій Олімпіаді 2026 року.

Про це повідомляє TV2.

За їхньою інформацією, йдеться про Австрію, Естонію та Мексику. Раніше сам Нортуг заявляв, що розглядає можливість співпраці з Ліхтенштейном.

Нагадаємо, нещодавно 38-річний норвежець вирішив повернутися у великий спорт, проте через високу конкуренцію поки що не може пробитися до складу збірної Норвегії. Своєю метою на сезон-2024/25 лижник називає виступ на домашньому чемпіонаті світу в Тронхеймі.

Нагадаємо, Нортуг – один із найтитулованіших лижників у історії. У його колекції – два олімпійських золота та 13 медалей найвищого гатунку з чемпіонатів світу. Також Петтер двічі перемагав у загальному заліку Кубку світу.