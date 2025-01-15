Петтер Нортуг успішно виступив у своїй першій гонці в сезоні

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг успішно виступив в гонці з роздільним стартом на 10 км класикою на чемпіонаті Норвегії в Госбю. Він посів восьме місце, випередивши, зокрема, таких зірок як Ерік Вальнеш, Сімен Хегстад Крюгер і Дідрік Тонсет.

Перемогу здобув Хенрік Доннестад, який випередив Мікаеля Гуннульфсена та Ейріка Мюсена.

Для Нортуга-старшого це була перша гонка у поточному зимовому сезоні. У міжсезоння легендарний норвежець оголосив про повернення у великий спорт і про плани відібратися на домашній чемпіонат світу-2025 у Тронхеймі. Стартовий відрізок сезону він пропустив через хворобу.

Раніше повідомлялося про те, що Нортуг отримав кілька пропозицій щодо зміни спортивного громадянства для виступу на зимовій Олімпіаді 2026 року.