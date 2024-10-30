Збірна Норвегії з лижних гонок визначилася зі складом на старт Кубку світу

Тренерський штаб збірної Норвегії з лижних гонок визначився зі складом команди на стартовий етап Кубку світу-2024/25 у фінській Руці (29 листопада – 1 грудня).

Про це повідомляє VG.

За їхньою інформацією, у Фінляндії точно виступлять Харальд Остберг Амундсен, Еміль Іверсен, Ерік Вальнеш, Пол Гульберг, Йоганнес Клебо, Сімен Хегстад Крюгер, Евен Нортуг, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Ховард Солос Таугболь і Ансгар Евенсен.

Амундсен та Іверсен отримали місця в складі автоматично, як чинні переможці Кубку світу та Кубку Скандинавії, решта гонщиків – рішенням тренерів.

Напередодні етапу в Руці норвежці проведуть національний відбір у Бейтостолені, де будуть розіграні ще одне місце у складі на спринт і по два – на дистанційні гонки.

У складі збірної Норвегії поки що немає легендарного Петтера Нортуга, який працює над поверненням на Кубок світу. Йому доведеться проходити відбір у Бейтостолені.

Нагадаємо, на стартовому етапі Кубку світу в Руці відбудуться спринт класикою, розділка на 10 км класикою та масстарт на 20 км вільним стилем.