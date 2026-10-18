Ще не зовсім готовий до Зельдена: "Сніговий король" пропустить перший етап Кубку світу-2026/27

Легенда гірськолижного спорту Марсель Гіршер пропустить перший старт сезону-2026/27.

Про це повідомляє Eurosport.

"Сніговий король" вирішив не брати участі у відкритті нової кампанії Кубку світу. Він пропустить гігантський слалом, який запланований на 25 жовтня на Реттенбаху.

"Крок за кроком. Ще не зовсім готовий до Зельдена, але чудово повернутися та побачити стільки знайомих облич. Подивимося, куди нас приведе ця подорож", – сказав Гіршер.

Зазначимо, що напередодні австро-нідерландець разом з американкою Ліндсі Вонн отримав вайлд-карди на весь сезон Кубку світу-2026/27. Вони зможуть брати участь у будь-якому старті поза квотою своїх національних збірних.

Нагадаємо, що Гіршер після повернення у спорт провів лише три гонки, останню з яких – 24 листопада 2024 року. Після цього він зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна та пропустив весь минулий сезон.