Йохауг не увійшла до складу збірної Норвегії на наступний сезон

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг не увійшла до складу збірної Норвегії на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Норвезької лижної федерації, яка опублікувала склади чоловічої та жіночої команд.

Чоловіки: Харальд Остберг Амундсен, Івер Тільдхейм Андерсен, Ансгар Евенсен, Ян Томас Єнссен, Йоханнес Клебо, Сімен Хегстад Крюгер, Евен Нортуг, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Андреас Фйорден Реє, Ерік Вальнеш, Оскар Опстад Віке

Жінки: Маргрете Бергане, Крістін Фоснес, Тереза Йохауг, Юлі Мюре, Матільде Мюрвольд, Нора Саннесс, Крістін Шістад, Хейді Венг, Лотте Венг, Тіріль Венг

Йохауг досі не визначилась на рахунок продовження кар’єри, проте має оголосити про своє рішення найближчими днями. Відсутність Терези у складі команди не означає завершення кар’єри: цілком можливо, що вона готуватиметься за індивідуальною програмою.

Раніше головний тренер збірної Швейцарії зі стрибків з трампліна Руне Велта вирішив покинути свою посаду.