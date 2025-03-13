Ексрекордсмен світу тимчасово очолив збірну Норвегії

Виконувачем обов’язки головного тренера збірної Норвегії зі стрибків на лижах з трампліна призначений 33-річний Андерс Фаннемел. Саме він керуватиме командою під час домашньої багатоденки Raw Air, яка стартує сьогодні, 13 березня в Осло.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Нагадаємо, головний тренер збірної Норвегії Магнус Бревіг тимчасово відсторонений від посади через скандал із маніпуляціями з костюмами під час чемпіонату світу-2025 у Тронхеймі. Спочатку Норвезький лижний союз планував призначити на його посаду Біне Норчіча, проте словенський фахівець від роботи відмовився.

Фаннемел – відомий у минулому стрибун, який завершив кар’єру 2023 році. У 2015 – 2017 роках зі стрибком на 251,5 м був рекордсменом світу за дальністю польоту на лижах.