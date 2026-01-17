Українська правда
Гірські лижі. Ніколь Делаго здобула першу перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 17 січня 2026, 14:13
Ніколь Делаго
Італійська гірськолижниця Ніколь Делаго несподівано виграла швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Тарвізіо. Для неї це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Делаго на 0,20 секунди випередила німкеню Кіру Вайлде-Вінкельманн. Топ-3 замкнула легендарна американка Ліндсі Вонн, яка продовжує очолювати залік швидкісного спуску в швидкісному спуску.

Топ-10 замкнула рідна сестра Ніколь Делаго, Надя. Зіркова Соф'я Годжа розділила 11 місце з австрійкою Мір'ям Пухнер.

Підсумкові результати:

В неділю, 18 січня, у Тарвізіо відбудеться супергігант. Початок гонки – о 12:15 за київським часом. Напередодні чоловічий супергігант у Венгені приніс першу перемогу на Кубку світу іншому представнику Італії, Джованні Францоні.

