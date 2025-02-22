Гірські лижі. Бріньоне оформила переможний дубль у Сестрієре, крах Шиффрін

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла гігантський слалом на домашньому етапі Кубку світу в Сестрієре. Для неї це друга перемога поспіль, вчора перший гігант також виграла вона.

Сьогодні Бріньоне випередила швейцарку Лару Гут-Бехрамі та новозеландку Еліс Робінсон. Сумарно це сьома перемога італійки в поточному сезоні, яка дозволила їй збільшити свою перевагу над суперницями в загальному заліку Кубку світу.

Зіркова американка Мікаела Шиффрін сьогодні знову провалилася. Вона показала 33-й результат у першій спробі та навіть не пробилася до фінального раунду.

Підсумкові результати:

У неділю, 23 лютого, програму етапу в Сестрієре завершить жіночий слалом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.