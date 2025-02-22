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Гірські лижі. Бріньоне оформила переможний дубль у Сестрієре, крах Шиффрін

Олег Дідух — 22 лютого 2025, 16:08
Гірські лижі. Бріньоне оформила переможний дубль у Сестрієре, крах Шиффрін
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла гігантський слалом на домашньому етапі Кубку світу в Сестрієре. Для неї це друга перемога поспіль, вчора перший гігант також виграла вона.

Сьогодні Бріньоне випередила швейцарку Лару Гут-Бехрамі та новозеландку Еліс Робінсон. Сумарно це сьома перемога італійки в поточному сезоні, яка дозволила їй збільшити свою перевагу над суперницями в загальному заліку Кубку світу.

Зіркова американка Мікаела Шиффрін сьогодні знову провалилася. Вона показала 33-й результат у першій спробі та навіть не пробилася до фінального раунду.

Підсумкові результати:

У неділю, 23 лютого, програму етапу в Сестрієре завершить жіночий слалом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.

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