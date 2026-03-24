Тур Каталонії. Корт виграв другий етап

Олег Дідух — 24 березня 2026, 18:17
Магнус Корт
Getty Images

Данський велогонщик команди UnoX Магнус Корт став переможцем другого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії. У вівторок, 24 березня, гонщики подолали 167 км горбистої дистанції з Фігереса до Баньолеса.

Маршрут 3 етапу
procyclingstats.com

У фінішному спринті Корт випередив француза Ноа Ісідора із Decathlon CMA CGM та італійця Франческо Бузатто із Alpecin Premier Tech. Лідерство у загальному заліку багатоденки зберіг переможець першого етапу, француз Доріан Годон із Ineos Grenadiers, який сьогодні фінішував четвертим.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 25 березня, в рамках третього етапу Туру Каталонії гонщики подолають 159 кілометрів горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Коста Даурада.

Тур Каталонії

