Тур Каталонії. Корт виграв другий етап

Данський велогонщик команди UnoX Магнус Корт став переможцем другого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії. У вівторок, 24 березня, гонщики подолали 167 км горбистої дистанції з Фігереса до Баньолеса.

У фінішному спринті Корт випередив француза Ноа Ісідора із Decathlon CMA CGM та італійця Франческо Бузатто із Alpecin Premier Tech. Лідерство у загальному заліку багатоденки зберіг переможець першого етапу, француз Доріан Годон із Ineos Grenadiers, який сьогодні фінішував четвертим.

У середу, 25 березня, в рамках третього етапу Туру Каталонії гонщики подолають 159 кілометрів горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Коста Даурада.