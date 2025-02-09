Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Лейк Плесіді, Марусяк без очок
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl
Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді (штат Йью-Йорк). Для нього це восьма перемога у поточному сезоні, яка дозволила Чофенігу закріпити лідерство у загальному заліку Кубку світу.
Другим із відставанням у 6 балів фінішував партнер Чофеніга по збірній Австрії та найближчий переслідувач у генеральній класифікації, Ян Хьорль. Топ-3 замкнув словенець Анже Ланішек. Переможець вчорашнього особистого турніру, норвежець Йоханн Андре Форфанг, фінішував четвертим.
Українець Євген Марусяк сьогодні набрати очок не зумів, показавши 33-й результат у першій спробі.
Підсумкові результати:
Наступний етап Кубку світу відбудеться 14 – 16 лютого в японському Саппоро.