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Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Лейк Плесіді, Марусяк без очок

Олег Дідух — 9 лютого 2025, 19:30
Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Лейк Плесіді, Марусяк без очок
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді (штат Йью-Йорк). Для нього це восьма перемога у поточному сезоні, яка дозволила Чофенігу закріпити лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Другим із відставанням у 6 балів фінішував партнер Чофеніга по збірній Австрії та найближчий переслідувач у генеральній класифікації, Ян Хьорль. Топ-3 замкнув словенець Анже Ланішек. Переможець вчорашнього особистого турніру, норвежець Йоханн Андре Форфанг, фінішував четвертим.

Українець Євген Марусяк сьогодні набрати очок не зумів, показавши 33-й результат у першій спробі.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 14 – 16 лютого в японському Саппоро.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Анже Ланішек Ян Хьорль Даніель Чофеніг

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