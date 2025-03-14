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Гірські лижі. Бріньоне виграла супергігант у Ла Туїле

Олег Дідух — 14 березня 2025, 13:32
Гірські лижі. Бріньоне виграла супергігант у Ла Туїле
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Ла Туїле. Вона всього на 0,01 секунди випередила партнерку по команді Соф’ю Годжу. Топ-3 замкнула француженка Романа Мірадолі.

Швейцарка Лара Гут-Бехрамі розділила четверте місце з партнеркою по команді Корінн Сутер. Це дозволило Бріньоне перехопити червоний біб лідера заліку Кубку світу в супергіганті.

Німкеня Емма Айхер, яка вчора, 13 березня, виграла перший супергігант у Ла Туїле, сьогодні зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

Це був останній старт у жіночому Кубку світу перед фіналом сезону в американському Сан Веллі. Швидкісний спуск у Ла Туїле був скасований через несприятливий прогноз погоди.

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