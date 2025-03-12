Гірські лижі. Швидкісний спуск на етапі Кубку світу в Ла Туїле скасували

Програма етапу жіночого Кубку світу з гірських лиж у італійському Ла Туїле зазнала значних змін.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

‼️ Programme Change for the Women’s Audi FIS Ski World Cup in La Thuile 🇮🇹



This is to inform you that, following the cancellation of the downhill training sessions in La Thuile (ITA) due to unfavourable weather conditions, the downhill race scheduled for 13.03.2025 will be… pic.twitter.com/dv3AbI9ILN — FIS Alpine (@fisalpine) March 12, 2025

14 – 16 березня в Ла Туїле мали відбутися два супергіганти та один швидкісний спуск. 11 і 12 березня мало відбутися два контрольних тренування. За регламентом FIS, проводити швидкісний спуск без проведення хоча б одного контрольного тренування заборонено.

Через складні погодні умови обидва тренування були скасовані. Прогноз погоди на найближчі дні також несприятливий, тому організатори вирішили внести зміни в програму етапу.

Швидкісний спуск скасовано, а два супергіганти відбудуться 13 і 14 березня. На суботу, 15 березня, жодної гонки не заплановано, а субота, 15 березня, стане резервною датою на випадок переносу одного з супергігантів.

Нагадаємо, 9 березня Катаріна Труппе виграла слалом у шведському Оре.