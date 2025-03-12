Гірські лижі. Швидкісний спуск на етапі Кубку світу в Ла Туїле скасували
Програма етапу жіночого Кубку світу з гірських лиж у італійському Ла Туїле зазнала значних змін.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).
14 – 16 березня в Ла Туїле мали відбутися два супергіганти та один швидкісний спуск. 11 і 12 березня мало відбутися два контрольних тренування. За регламентом FIS, проводити швидкісний спуск без проведення хоча б одного контрольного тренування заборонено.
Через складні погодні умови обидва тренування були скасовані. Прогноз погоди на найближчі дні також несприятливий, тому організатори вирішили внести зміни в програму етапу.
Швидкісний спуск скасовано, а два супергіганти відбудуться 13 і 14 березня. На суботу, 15 березня, жодної гонки не заплановано, а субота, 15 березня, стане резервною датою на випадок переносу одного з супергігантів.
Нагадаємо, 9 березня Катаріна Труппе виграла слалом у шведському Оре.