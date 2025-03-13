Гірські лижі. Айхер здобула другу перемогу в кар’єрі

Німецька гірськолижниця Емма Айхер виграла супергігант на етапі Кубку світу в італійському Ла Туїле. Для неї це друга в кар’єрі перемога на Кубку світу, першу вона здобула два тижні тому в швидкісному спуску в норвезькому Квітф’єллі.

21-річна німкеня всього на 0,06 секунди випередила господарку змагань, італійку Соф’ю Годжу. Топ-3 замкнула лідер загального заліку Кубку світу, Федеріка Бріньоне. Четвертою фінішувала її найближча переслідувачка по генеральній класифікації, швейцарка Лара Гут-Бехрамі.

Декілька зіркових гірськолижниць зійшли з дистанції – зокрема, австрійка Корнелія Хюттер і легендарна американка Ліндсі Вонн.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, швидкісний спуск у Ла Туїле скасували через несприятливий прогноз погоди.