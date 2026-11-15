Гірські лижі. Бротен здобув другу перемогу в сезоні

Бразильський гірськолижник норвезького походження Лукас Бротен виграв слалом на етапі Кубку світу-2026/27 у фінському Леві. Для нього це друга перемога в двох стартах у поточному сезоні – три тижні тому він виграв гігант у австрійському Зольдені.

У Леві Бротен на 0,56 секунди випередив француза Клемана Ноеля. Топ-3 замкнув чинний олімпійський чемпіон у слаломі, швейцарець Лоїк Мейяр. Сумарно для Бротена це ювілейна, десята в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий слалом у Леві виграла Емма Айхер. Наступний етап Кубку світу відбудеться 21-22 листопада в австрійському Гурглі. В його рамках, як і у Леві, заплановано два слаломи – жіночий і чоловічий.