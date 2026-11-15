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Гірські лижі. Бротен здобув другу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 15 листопада 2026, 15:08
Гірські лижі. Бротен здобув другу перемогу в сезоні
Лукас Бротен
Getty Images

Бразильський гірськолижник норвезького походження Лукас Бротен виграв слалом на етапі Кубку світу-2026/27 у фінському Леві. Для нього це друга перемога в двох стартах у поточному сезоні – три тижні тому він виграв гігант у австрійському Зольдені.

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У Леві Бротен на 0,56 секунди випередив француза Клемана Ноеля. Топ-3 замкнув чинний олімпійський чемпіон у слаломі, швейцарець Лоїк Мейяр. Сумарно для Бротена це ювілейна, десята в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий слалом у Леві виграла Емма Айхер. Наступний етап Кубку світу відбудеться 21-22 листопада в австрійському Гурглі. В його рамках, як і у Леві, заплановано два слаломи – жіночий і чоловічий.

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