Гірські лижі. Айхер здобула першу в кар’єрі перемогу в слаломі

Кубок світу-2026/27 з гірських лиж відновився після тритижневої паузи жіночим слаломом у фінському Леві. Перемогу здобула німкеня Емма Айхер.

Вона на 0,43 секунди випередила албанку італійського походження Лару Кольтурі. Топ-3 замкнула австрійка Катаріна Труппе.

Для Айхер це шоста в кар'єрі перемога на Кубку світу та перша – в слаломі. Після двох стартів Айхер ділить лідерство в загальному заліку Кубку світу з Кольтурі, у них по 160 очок. Албанка в обох стартах посіла друге місце.

Американка Пола Мольцан, яка виграла гігант у Зольдені, сьогодні зійшла з дистанції. Її зіркова партнерка по команді Мікаела Шиффрін етап у Фінляндії пропустила.

Підсумкові результати:

У неділю, 15 листопада, у Леві відбудеться чоловічий слалом. Старт першої спроби – об 11:00 за київським часом.