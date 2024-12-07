Марусяк залишився без очок у першому старті Кубку світу в Віслі

Український стрибун Євген Марусяк не набрав очок у першому особистому старті на етапу Кубку світу у польській Віслі. В непростих вітрових умовах 24-річний українець стрибнув на 111 метрів і у підсумку показав 42-й результат.

Вчора Марусяк пройшов кваліфікацію з 45-м результатом. Інший українець, Віталій Калініченко, пробитися до основних змагань не зумів.

Виграв першу спробу австрієць Даніель Чофеніг, який випередив лідера Кубку світу, німця П’юса Пашке, та Рена Нікайдо. Японець має шанс вперше в кар’єрі піднятися на подіум на Кубку світу.

Результати першої спроби:

У неділю, 8 грудня у Віслі відбудеться ще один особистий старт. Початок кваліфікації – о 14:45 за Києвом.

Нагадаємо, попередній етап у фінській Руці збірна України пропускала.