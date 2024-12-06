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Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію у Віслі

Олег Дідух — 6 грудня 2024, 20:36
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію у Віслі
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до першого особистого старту на третьому етапі Кубку світу в польській Віслі. Він стрибнув на 113,5 метра та набрав 45-ту суму балів. До основних змагань пробиваються 50 найкращих.

Інший представник України, Віталій Калініченко, подолати кваліфікаційний бар’єр не зумів, показавши 58-й результат з 62 учасників. Ще чотири спортсмени отримали дискваліфікації.

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Даніель Чофеніг, який випередив швейцарця Грегора Дешвандена та лідера Кубку світу, німця П’юса Пашке.

Підсумкові результати:

Основні змагання розпочнуться у суботу, 7 грудня о 16:05 за київським часом.

Нагадаємо, попередній етап Кубку світу в фінській Руці збірна України пропускала.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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