Перший медальний старт для Марусяка та скіатлони. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

П’ятниця, 28 лютого

15:00 – ЧС-2025, жінки, нормальний трамплін HS 105, особистий турнір

Субота, 1 березня

18:00 – ЧС-2025, жінки, нормальний трамплін HS 105, командний турнір

Неділя, 2 березня

18:00 – ЧС-2025, чоловіки, нормальний трамплін HS 105, особистий турнір

У Трохеймі стартував чемпіонат світу 2025 року з північних дисциплін лижного спорту, і у п’ятницю буде розіграний перший комплект нагород у стрибках з трампліна – жінки змагатимуться в особистому старті на нормальному трампліні. Збірну України представлятимуть Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук.

Втім, у четвер увечері їм ще потрібно буде подолати кваліфікаційне сито, і, судячи з результатів тренувань, зробити це буде досить непросто. Особливо це стосується Пилипчук, яка у тренуваннях жодного разу не піднялася вище за 58 місце. Що стосується Глухової, то вона в тренуваннях балансувала в районі прохідного 50 місця (57-й, 51-й і 50-й результати), тому її шанси можна оцінювати більш оптимістично.

Втім, тут також слід відзначити, що через вкорочені порівняно з Кубком світу квоти топзбірним доведеться перед стартом кваліфікації відсіяти зі складу по одній стрибунці, що значно спростить завдання для Глухової та Пилипчук.

У суботу жінки на тому ж 90-метровому трампліні розіграють комплект нагород у командному турнірі. Там збірна України представлена не буде – просто-напросто тому, що у нашої команди не набереться чотирьох стрибунок, у Тронхейм приїхав лише дует Глухова/Пилипчук.

Євген Марусяк Skijumping.pl

У неділю, 2 березня, свій перший комплект нагород розіграють чоловіки. Втім, у них поки що не відбулося жодного тренування, тому робити якісь прогнози, зокрема і щодо шансів Євгена Марусяка та Віталія Калініченка, поки що передчасно.

Гірські лижі

Старти тижня:

П’ятниця, 28 лютого

11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск, жінки

Субота, 1 березня

10:30/13:30 | Краньска Гора (Словенія), гігантський слалом, чоловіки

11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск, жінки

Неділя, 2 березня

10:30/13:30 | Краньска Гора (Словенія), слалом, чоловіки

11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), супергігант, жінки

У гірськолижників чемпіонат світу вже залишився позаду. Чоловіки їдуть на технічний етап Кубку світу в словенську Краньську Гору. Жінки у поточному сезоні там уже змагалися одразу після нового року: 4 і 5 січня у них також були проведені гігант і слалом.

x.com/fisalpine

Самі представниці прекрасної половини людства цього тижня їдуть на швидкісний етап у норвезький Квітф’єлл. Місцеві траси зимової Олімпіади 1994 року у більшості асоціюються, в першу чергу, з чоловічими змаганнями, у той час як у календар жіночого Кубку світу "Олімпіабаккен" повернувся після тривалої перерви лише у сезоні-2022/23.

Втім, із календаря чоловічого Кубку світу Квітф’єлл також не випав, і наступного тижня Одерматт і компанія також приїдуть у Норвегію. Більше того, приїдуть аж на два тижні: після Квітф’єлла у них запланований технічний етап у сусідньому Хаф’єллі, де на Іграх 1994 року проводилися змагання зі слалому та гіганту.

x.com/fisalpine

Ну а у жінок уже відбулися два контрольних тренування у Квітф’єллі. Перше завершилося доволі несподівано: найкращий результат показала господарка траси, Марте Монсен. А ось у другому тренуванні найкращий час – у свіжоспеченої чемпіонки світу, Брізі Джонсон. Федеріка Бріньоне показала хороший час у обох тренуваннях, у той час як Соф’я Годжа – лише у першому, а Лара Гут-Бехрамі – в другому.

Лижні гонки

Старти тижня:

Субота, 1 березня

15:00 – ЧС-2025, скіатлон 10+10 км, чоловіки

Неділя, 2 березня

15:00 – ЧС-2025, скіатлон 10+10 км, жінки

У лижників-гонщиків на вихідних на чемпіонаті світу відбудуться скіатлони. А перші комплекти нагород були розіграні вже у четвер у особистому спринті. Втім, ще до старту турніру в багатьох зірок почали виникати проблеми. Іво Нісканен приїхав на чемпіонат із хворобою, яку підхопив ще на попередньому етапі Кубку світу в Фалуні. Зірковий фін точно пропустить скіатлон, а може не вийти і на старт своєї коронної дисципліни – розділки класикою, яка відбудеться наступного вівторка.

На тренуванні в середу травми отримали дві зірки спринту – Ерік Вальнеш і Лінн Сван. У норвежця виникли проблеми зі спиною, а шведка впала та отримала струс мозку. Обоє пропустили свій головний медальний старт, особистий спринт, а у випадку Сван мова, найімовірніше, йде про пропуск усього чемпіонату світу.

Лінн Сван VG

Що характерно, за виключенням Вальнеша, мова йде про спортсменів, які значну частину нинішнього сезону пропускали заради підготовки до чемпіонату світу. І в цьому абсурдність такого підходу: ти ставиш все на короткий, швидкоплинний турнір, і при цьому не маєш жодної гарантії того, що зумієш уникнути травм чи хвороб. Відповідно, є великий ризик того, що цілий рік твоєї кар’єри фактично буде потрачений на марно.

Таких випадків вже було безліч, проте зіркові гонщики продовжують із неймовірною настирністю дотримуватися стратегії "жертвувати усім заради чемпіонату світу/Олімпіади". Безумовно, особисто Нісканена та Сван шкода, злорадствувати точно не хочеться. Проте є сподівання, що такі кейси змусять зірок лижних гонок переглянути своє ставлення до Кубку світу, та перестати проявляти зневагу до нього як до турніру та до телеглядачів, які щотижня вмикають свої телевізори в, здебільшого, марній надії побачити на старті усіх найсильніших.

Ну у що стосується безпосередньо перипетій спринту, то тут усе завершилося максимально банально та прогнозовано. У чоловіків своє четверте поспіль золото на мундіалях завоював Йоханнес Клебо. Господар чемпіонату вкотре провів забіги дуже грамотно з тактичної точки зору, максимально використавши свою перевагу в техніці проходження спусків та поворотів, а також хорошу готовність лиж.

Йоханнес Клебо Getty Images

Десяте золото чемпіонатів світу в кар’єрі Клебо, і він виходить на шосте місце в медальній таблиці всіх часів та на друге серед чоловіків, обійшовши свого легендарного співвітчизника Бьорна Делі. Для того, щоби вже у Тронхеймі обійти Петтера Нортуга, потрібно не обмежитись своїм стандартним набором "особистий і командний спринти плюс естафета", а вперше в кар’єрі перемогти на титульному турнірі в дистанційній гонці.

Варто зазначити, що решта збірної Норвегії виступила невдало, окрім Клебо до чоловічого фіналу з господарів не пробився більше ніхто. Матц Вільям Єнссен вилетів вже у чвертьфіналі, зіткнувшись із австрійцем Беньяміном Мозером.

У чвертьфінальному забігу Ховарда Солоса Таугболя також трапився завал – Янік Ріблі впав у фінішному повороті, знаходячись на першій позиції в групі та поваливши за собою ще й Яна Штольбена. Проте норвежець не зумів скористатися навіть самоліквідацією двох конкурентів та припинив боротьбу вже на першій стадії плейоф.

Срібло завоював Федеріко Пеллегріно, який у певний момент виглядав навіть доволі небезпечним суперником для Клебо. Легендарний італієць проводив дуже невдалий сезон, лише одного разу піднявшись на подіум на Кубку світу, проте вийшов на пік форми у вирішальний момент – клас нікуди не зник навіть у 34 роки. Головною сенсацією стала бронза Лаурі Вуорінена, у якого до цього було лише два особистих подіуми на Кубку світу, і то обидва – в спринтах класичним, а не вільним стилем.

Несподівано дістався фіналу Міхал Новак, який мав усі шанси вилетіти вже на першій стадії плейоф, проте, на відміну від Таугболя, скористався падінням Ріблі та Штольбена. А ось його молодий партнер по збірній Чехії Іржі Туз, який несподівано вразив на останньому етапі Кубку світу в Фалуні, вилетів уже в чвертьфіналі.

З головних розчарувань виділимо, перш за все, Едвіна Ангера та Люка Шанава. Перший посів друге місце в кваліфікації, програвши всього 1,1 секунди Клебо. Проте на стадії плейоф молодий швед був блідою тінню самого себе. Він дивом проскочив у чвертьфінал як лакі-лузер, всього на 0,01 секунди випередивши результат маловідомого швейцарця Ное Неффа та скориставшись тим самим падінням Ріблі та Штольбена – їхній забіг за проміжними графіками був швидшим. Після цього Ангер без шансів вилетів у півфіналі.

Шанава також пройшов чвертьфінал лише як лакі-лузер, після чого, на відміну від Ангера, подолав і півфінальну стадію. Проте у вирішальному забігу француза буквально "виключило" на заключному підйомі і він фінішував шостим. У це важко повірити, проте у 30-річного француза досі немає жодної медалі ні чемпіонатів світу, ні Олімпіад.

У жінок після зняття Сван усі очікували побачити дуель Йонни Сундлінг і Крістін Шістад, тим більше, що остання перед стартом підігрівала атмосферу своїми провокативними висловлюваннями в ЗМІ. Проте вже кваліфікація показала, що дуель ця, найімовірніше, буде однобокою. Сундлінг привезла усім суперницям 6,5 секунди та більше, після чого продовжила домінувати і в забігах плейоф.

Йонна Сундлінг instagram.com/jonnasundling

Шістад, у свою чергу, йшла далі сіткою плейоф в енергозберігаючому режимі. У фіналі вона зачепилася за ранню атаку своєї шведської суперниці, проте у фінальному підйому все ж не витримала її темпу і різко відстала: друге місце без будь-яких реальних шансів на перемогу. Ну а Сундлінг бере золото в особистому спринті вже на третьому чемпіонаті світу поспіль – серія майже як у Клебо.

У шведок ситуація склалася схожим чином, як і у норвезьких чоловіків: головна ставка перемогла, ставка №2 не виступила через травму, а решта команди дещо розчарувала. Емма Рібом вилетіла вже у чвертьфіналі, Майя Дальквіст у підсумку стала лише четвертою, а Йоханна Хагстрьом у півфіналі впала та припинила боротьбу. На цій же стадії вилетіла і Мерта Розенберг, яка заміняла у складі Сван.

Бронзу в підсумку завоювала Надін Фендріх – закономірний підсумок її зростаючої у другій половині сезону форми. Для 29-річної швейцарки це перша в кар’єрі особиста медаль з чемпіонатів світу та Олімпіад.

Розчарувала Джессіка Діггінс, яка не без проблем подолала кваліфікацію (26 місце) та вилетіла на першій же стадії плейоф. Несподівано зуміла підстрахувати її Джулія Керн, яка дісталася фіналу та посіла у підсумку 5 місце. Проте такий виступ Діггінс у коньковому спринті – дуже поганий симптом напередодні недільного скіатлону.

Перед чемпіонатом світу епідемія хвороб прокотилася збірної Німеччини. Через це спринт пропустила Лаура Гіммлер. Вона, звісно ж, не претендувала би на медалі, проте її хвороба може стати важким ударом по призових шансах німкень у естафеті.

Двоборство

Старти тижня:

П’ятниця, 28 лютого

13:00/17:05 – ЧС-2025, змішаний командний турнір, нормальний трамплін HS 105

Субота, 1 березня

13:00/17:00 – ЧС-2025, чоловіки, HS105/7,5 км, компакт

Неділя, 2 березня

13:00/17:00 – ЧС-2025, жінки, HS105/5 км, особистий Гундерсен

У двоборстві, як і у стрибках, перші комплекти нагород будуть розіграні у жінок, де завдяки 15-річній Каріні Козловій вперше в історії представлена збірна України.

Що стосується чоловіків, то уже відбулося три тренування на трампліні. Усі три доволі прогнозовано виграв Ярл Магнус Ріібер. Хоча по-справжньому розгромною була перевага норвежця хіба що у третьому тренуванні, тому інтрига точно має бути. Також слід відзначити слабкі результати у тренуваннях решти представників збірної Норвегії. Окрім Ріібера, у топ-10 потрапив лише Сімен Тіллер у другому тренуванні – 9 місце.

Ярл Магнус Ріібер Getty Images

Дещо розчаровує головний суперник Ріібера, Вінценц Гайгер. Ще два тижні тому в Отепя він демонстрував, напевно, свою найкращу стрибкову форму в кар’єрі, проте в Тронхеймі в тренуваннях лише балансує в районі 10 місця. Хоча у компакті навіть такого рівня результату йому може бути достатньо для боротьби за золото.

Зазначимо, що у складі збірної України з лижного двоборства на ЧС-2025 були присутні імена одразу чотирьох спортсменів: Дмитра Мазурчука, Олександра Шумбарця, Руслана Шуманського та Олександра Шовкопляса. Втім, останні двоє на тренування на нормальному трампліні не заявлені, і наразі виступають в польському Закопане на турнірі Orlen Cup.

Чи доєднаються вони до команди хоча б на другому тижні чемпіонату – наразі не відомо. А від цього залежить, чи зможе збірна України виступити в командному турнірі на великому трампліні. Цей старт запланований на наступний четвер, 6 березня.