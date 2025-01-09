Легендарний стрибун випав з основи збірної Швейцарії

Легендарний швейцарський стрибун Сімон Амманн втратив місце в основі своєї команди на Кубку світу.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Наступні два вікенди він проведе на етапах Континентального кубку в німецькому Клінгенталі та австрійському Бішофсхофені, і точно пропустить етап Кубку світу в польському Закопане. В основі збірної Швейцарії 43-річного ветерана замінить 20-річний Яннік Вассер.

"Сімону потрібно досягти значного прогресу, інакше йому буде важко повернутися на Кубок світу", – заявив асистент головного тренера збірної Швейцарії Мартін Кюнцле.

У поточному сезоні ветеран набрав лише два очки на Кубку світу, посівши 30 місця у Ліллехаммері та Руці. Амманн – один із найтитулованіших стрибунів сучасності. Він завоював рекордні 4 особистих золота Олімпіад, також ставав володарем Кубку світу та чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося про те, що етап Кубку світу в Закопане пропустить Рьою Кобаясі.