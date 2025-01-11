Є плюси – могло бути набагато гірше: Гераскевич пояснив невдалий виступ на етапі Кубку світу

Владислав Гераскевич детально розповів, у чому виникла проблема під час його виступу на передостаннього етапу Кубку світу зі скелетону. Там спортсмен показав чотирнадцятий результат.

Слова 25-річного українця наводить Суспільне.

"Прикра помилка під час першого старту – я втратив баланс зі скелетоном, як траплялося з деякими атлетами у Вінтербергу. Мені здається, що в шпурі було багато інію. І я під час бігу трохи перегнав скелетон, втратив баланс тіла, і не показав той стартовий розгін, на який розраховували. У другій спробі трохи покращив, але це ще не той старт, на який очікували", – заявив Владислав.

Незважаючи на фініш поза десяткою найкращих, Гераскевич не вважає свій виступ провальним.

"Нам хотілося кращого результату, але дуже поганим назвати його не можу – ми у топ-15, а могло бути набагато гірше. Є плюси в гонці – два стабільні хороші заїзди. Також за цей тиждень ми провели багато тестувань, які нам необхідні перед найважливішими стартами і цього сезону, і олімпійського. Знаходимо щось для себе нове, тому це тішить".

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Нагадаємо, що після цього етапу Владислав Гераскевич втратив п'яте місце загального заліку. Тепер український спортсмен іде шостим, відстаючи від німця Акселя Юнгка, який став п'ятим, на 8 очок.

Останній етап сезону пройде в норвезькому Ліллегаммері 7 лютого.