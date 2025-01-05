Гераскевич назвав цілі на поточний сезон

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, які цілі ставить перед собою на поточний сезон.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Ми не здаємося і боремося за медалі. Наша ціль цього сезону — це медаль Кубка світу. Будемо намагатися зробити все можливе, аби її здобути. Загальний залік — теж дуже хороша ціль. Та позиція, що зараз є, — хотілося б на ній фінішувати. Можливо, навіть трохи вище. Це буде досить непоганий персональний рекорд", – заявив українець.

Нагадаємо, 3 січня Гераскевич фінішував четвертим на етапі Кубку світу в німецькому Вінтербергу. Для Владислава це повторення його найкращого результату в кар’єрі. У загальному заліку український спортсмен посідає п’яте місце з 952 очками в активі.