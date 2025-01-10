Гераскевич – 14-й на Кубку світу в Сент-Моріці

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 14-те місце на етапі Кубку світу у швейцарському Сент-Моріці.

Владислав провали перший проїзд, зокрема показав 34-й час на розгоні та у підсумку показав результат 1:08.46 хвилин. У другій спробі українець зміг покращити свій результат на дві позиції та у підсумку став 14-м.

Ще один українець Ярослав Лавренюк показав 27-й результат та не зміг відібратися у другий проїзд й завершив виступи на 27-й позиції.

Перемогу у заїзді здобув британець Метт Вестон. Другу сходинку посів представник Німеччини Крістофер Грьоттер, третім став італієць Амедео Баньїс.

Підсумкові результати:

1. Метт Вестон (Велика Британія) + 2:14.61 хвилин

2. Крістофер Грьоттер (Німеччина) + 0.54

3. Амедео Баньїс (Італія) +0.56

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14. Владислав Гераскевич (Україна) +1.52

27. Ярослав Лавренюк (Україна) – 1:09.08

Перед останнім етапом Кубка світу Гераскевич іде на шостому місці у загальному заліку, відставання від п'ятого місця складає 8 очок.