Гераскевич – 14-й на Кубку світу в Сент-Моріці
Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 14-те місце на етапі Кубку світу у швейцарському Сент-Моріці.
Владислав провали перший проїзд, зокрема показав 34-й час на розгоні та у підсумку показав результат 1:08.46 хвилин. У другій спробі українець зміг покращити свій результат на дві позиції та у підсумку став 14-м.
Ще один українець Ярослав Лавренюк показав 27-й результат та не зміг відібратися у другий проїзд й завершив виступи на 27-й позиції.
Перемогу у заїзді здобув британець Метт Вестон. Другу сходинку посів представник Німеччини Крістофер Грьоттер, третім став італієць Амедео Баньїс.
Підсумкові результати:
1. Метт Вестон (Велика Британія) + 2:14.61 хвилин
2. Крістофер Грьоттер (Німеччина) + 0.54
3. Амедео Баньїс (Італія) +0.56
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14. Владислав Гераскевич (Україна) +1.52
27. Ярослав Лавренюк (Україна) – 1:09.08
Перед останнім етапом Кубка світу Гераскевич іде на шостому місці у загальному заліку, відставання від п'ятого місця складає 8 очок.