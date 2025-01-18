17-річний українець Лавренюк став чемпіоном світу серед юніорів
17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк виграв золоту медаль на чемпіонаті світу серед юніорів, що проходить у швейцарському місті Санкт-Моріц.
Атлет із Житомира став переможцем у віковій категорії до 20 років, завершивши змагання із загальним часом 2:18,70. Українцю вдалося відірватися від найближчого конкурента на дві сотих секунди.
Срібним призером став латвієць Емілс Індріксонс, а бронзову нагороду здобув Валентино Буфф зі Швейцарії.
Також Ярослав Лавренюк посів високе 4-те місце у категорії U-23, де перемогу здобув німець Лукас Давід Нідеггер.
Цікаво, що для Лавренюка це друга в кар'єрі медаль чемпіонату світу серед юніорів. Минулого року він став бронзовим призером у цій же категорії (U-20).
Чемпіонат світу зі скелетону серед юніорів. Чоловіки, U-20
18 січня, Санкт-Моріц (Швейцарія)
- 1. Ярослав Лавренюк (Україна) 2:18,70
- 2. Емілс Індріксонс (Латвія) +0,02
- 3. Валентино Буфф (Швейцарія) +1,12
Нагадаємо, минулого року Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх.