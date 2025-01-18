17-річний українець Лавренюк став чемпіоном світу серед юніорів

17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк виграв золоту медаль на чемпіонаті світу серед юніорів, що проходить у швейцарському місті Санкт-Моріц.

Атлет із Житомира став переможцем у віковій категорії до 20 років, завершивши змагання із загальним часом 2:18,70. Українцю вдалося відірватися від найближчого конкурента на дві сотих секунди.

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Срібним призером став латвієць Емілс Індріксонс, а бронзову нагороду здобув Валентино Буфф зі Швейцарії.

Також Ярослав Лавренюк посів високе 4-те місце у категорії U-23, де перемогу здобув німець Лукас Давід Нідеггер.

Цікаво, що для Лавренюка це друга в кар'єрі медаль чемпіонату світу серед юніорів. Минулого року він став бронзовим призером у цій же категорії (U-20).

Чемпіонат світу зі скелетону серед юніорів. Чоловіки, U-20

18 січня, Санкт-Моріц (Швейцарія)

1. Ярослав Лавренюк (Україна) 2:18,70

2. Емілс Індріксонс (Латвія) +0,02

3. Валентино Буфф (Швейцарія) +1,12

Нагадаємо, минулого року Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх.