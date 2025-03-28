Міжнародна федерація бобслею та скелетону 29 березня розгляне питання повернення спортсменів РФ

Міжнародна федерація бобслею та скелетону проведе позачерговий конгрес 29 березня, на якому розгляне участь російських спортсменів на міжнародних турнірах під егідою IBSF.

Про це повідомила Tribuna.com, яка отримала доступ до порядку денного конгресу, де після усіх фінансових питань 11 пунктом зазначено "Участь російських атлетів як нейтральних атлетів у заходах IBSF".

За інформацією видання, захід відбудеться онлайн – через платформу Zoom. На всі 13 питань порядку денного (з яких 7 змістовних) відвели лише дві години.

Публічно IBSF не повідомляє про цю подію – востаннє словосполучення "Extraordinary Congress" і на сайті, і в соцмережах згадуються у 2010 році.

Наразі бобслей і скелетон перебувають серед зимових видів спорту, які ще не повернули росіян напередодні ОІ-2026.

Раніше керівна організація в легкій атлетиці World Athletics залишила чинними санкції проти Росії та Білорусі.