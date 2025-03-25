World Athletics залишила чинними санкції проти російських і білоруських спортсменів

Керівна організація в легкій атлетиці World Athletics залишила чинними санкції проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Рішення залишити санкції озвучив президент Світової легкої атлетики Себастьян Коу за підсумками засідання ради World Athletics.

"Рада вважає поточні санкції адекватними і не вважає потрібним їх змінювати чи доповнювати, якщо тільки поточна ситуація не погіршиться або ж не буде досягнуто мирної угоди", – сказав Коу.

Ці санкції передбачають повне відсторонення спортсменів з цих країн від міжнародних змагань – їм заборонено виступати навіть під "нейтральним" прапором.

Заборона набула чинності наприкінці лютого 2022 року – одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того моменту не було послаблень, тому спортсмени з РФ і Білорусі пропустили Олімпійські ігри 2024.

Нагадаємо, востаннє World Athletics продовжувала санкції майже рік тому.