Абсолютно не володіє ситуацією: Гераскевич – про нефаховість Гутцайта

Головний тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич вважає, що очільник НОК України Вадим Гутцайт перебуває не на своєму місці.

Цитує тренера Sport.ua.

"Однією з основних причин є нефаховість Вадима Марковича. Те, що він олімпійський чемпіон і що обіймав найвищі державні посади в галузі спорту не робить з нього професіонала. В нього немає експертної думки і можливості глобально мислити. Він ставить особисте "я" поперед всього. Виглядає, що пан Гутцайт вважає себе ідеальним і це йому сильно заважає.

Наведу приклад, який красномовно свідчить про фаховість Вадима Марковича. В одному з інтерв'ю його запитали, якою є частина державних коштів у бюджеті НОКу. Підкреслю, що це був не прямий ефір і відповідно була нагода отримати підказку. Натомість пан Гутцайт відповів: "10, 15 чи 20 відсотків". Суттєва похибка виходить, враховуючи, що бюджет НОКу складає десятки мільйонів гривень. Це свідчить про те, що президент НОК не володіє ситуацією абсолютно", – розповів Гераскевич.