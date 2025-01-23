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Абсолютно не володіє ситуацією: Гераскевич – про нефаховість Гутцайта

Олександр Булава — 23 січня 2025, 22:25
Абсолютно не володіє ситуацією: Гераскевич – про нефаховість Гутцайта
Вадим Гутцайт
Українська правда

Головний тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич вважає, що очільник НОК України Вадим Гутцайт перебуває не на своєму місці.

Цитує тренера Sport.ua.

"Однією з основних причин є нефаховість Вадима Марковича. Те, що він олімпійський чемпіон і що обіймав найвищі державні посади в галузі спорту не робить з нього професіонала. В нього немає експертної думки і можливості глобально мислити. Він ставить особисте "я" поперед всього. Виглядає, що пан Гутцайт вважає себе ідеальним і це йому сильно заважає.

Наведу приклад, який красномовно свідчить про фаховість Вадима Марковича. В одному з інтерв'ю його запитали, якою є частина державних коштів у бюджеті НОКу. Підкреслю, що це був не прямий ефір і відповідно була нагода отримати підказку. Натомість пан Гутцайт відповів: "10, 15 чи 20 відсотків". Суттєва похибка виходить, враховуючи, що бюджет НОКу складає десятки мільйонів гривень. Це свідчить про те, що президент НОК не володіє ситуацією абсолютно", – розповів Гераскевич.

Зазначимо, що син Михайла – Владислав також публічно критикував керівника НОК та вказував на його неефективність.

НОК України Вадим Гутцайт Михайло Гераскевич

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