Чемпіонат світу з бобслею та скелетону: з лідером із топ-10 і надією на медаль

У суботу, 1 березня, в американському Лейк-Плесіді відкриється чемпіонат світу з бобслею і скелетону. Це буде останній великий турнір перед Олімпіадою, що завершує сезон-2024/25.

Збірна України на цей турнір, однозначно, їде не в ролі статиста. Наш скелетоніст Ярослав Гераскевич уже має за плечима досвід перемог у Кубку Європи, а в турнірі найсильніших – Кубку світу, нещодавно показав найкращий результат у кар'єрі, посівши на одному з етапів 4-те місце. Спортсмен зупинився за крок від медалі, але вірить, що ця медаль до нього може прийти саме на ЧС.

Легендарна траса

Нинішній ЧС пройде в Лейк-Плесіді, американському місті, яке двічі у своїй історії було столицею зимових Олімпійських ігор. І на обох турнірах – у 1932 і 1980 роках – використовувалася Олімпійська санно-бобслейна траса біля гори Ван Хувенберг. Але не тільки цим знаменита траса в околицях Лейк-Плесіда. Крім двох Білих Олімпіад, траса стала першою неєвропейською, на якій проходили чемпіонати світу з бобслею і скелетону (в 1949) і санного спорту (в 1983) роках.

Вид на трасу в Лейк-Плесіді IBFS

За свою 95-річну історію, трасу побудували в 1930-му, в Лейк-Плесіді відбулося загалом уже 9 чемпіонатів світу. Після турнірів 1949, 1961, 1969, 1973, 1978, 1983, 2003, 2009 і 2012 років Лейк-Плесід в ювілейний десятий раз прийматиме у себе чемпіонат світу з бобслею і скелетону.

При цьому історія траси, пов'язана з ЧС, починалася з трагічних подій. На чемпіонаті світу-1949 бельгійський бобслеїст Макс Убен загинув під час тренування в повороті Shady. У результаті бельгійська команда залишила змагання. Через 12 років, після поліпшення безпеки, на трасі проводиться ще один чемпіонат світу-1961, який обійшовся без трагедій. А загибель внаслідок аварії Серджо Дзардіні на віражах Zig-Zag під час міжнародних змагань 22 лютого 1966 року призвела до подальших покращень безпеки.

Численні перебудови траси дали свої результати. Після інциденту з Дзардіні, ось уже протягом 59 років на трасі вдається уникнути трагічних випадків. А 2009 року цей трек став першим у світі, який приймав чемпіонати світу з бобслею і скелетону та санного спорту одночасно, протягом одного неолімпійського року. Як правило, змагання з усіх трьох дисциплін одночасно приймають тільки столиці Олімпіад, під час проведення Ігор.

Трасу біля гори Ван Хувенберг по праву називають однією з Мекк світового бобслею і скелетону. Нарівні з не менш легендарними трасами в німецьких Альтенберзі та Вінтерберзі, і треком у швейцарському Санкт-Моріці.

IBFS

Огляд траси в Лейк-Плесіді

Скелетон: з надією на медаль

У турнірі зі скелетону в рамках чемпіонату світу-2025 будуть розіграні три комплекти медалей – серед чоловіків, жінок і змішаних команд. У чоловічих змаганнях у збірної України однозначно є претендент на нагороди.

Владислав Гераскевич уже вигравав етапи Кубка Європи. Щоправда, рівень учасників цих змагань не йде в жодне порівняння з рівнем представництва в Кубку світу. Умовно кажучи, на турнірах відбувається поділ на провідних спортсменів (Кубок світу) і других номерів, дублерів (Кубок Європи).

Але і в Кубку світу українець вже далеко не на других ролях. Так, на етапі в німецькому Вінтерберзі, на одній з найпрестижніших і найскладніших трас у світі, Гераскевич посів підсумкове 4 місце, зупинившись за крок до медалі, поступившись тисячними частками секунди трійці призерів – Метту Вестону з Великої Британії, Самуелю Маєру (Австрія) і Крістоферу Гротхеру (Німеччина).

4 місце є найкращим досягненням для Гераскевича на змаганнях рівня Кубка світу. Зрозуміло, це був, водночас, і дуже образливий результат. Владиславу зовсім трохи не вистачило до медалі. З іншого боку, це й мотивуючий результат. Сьогодні Гераскевич знає, що здатний на рівних боротися з провідними спортсменами світу у своїй дисципліні та претендувати на медаль.

Загалом минулий сезон для Гераскевича також склався непогано. Він жодного разу не випадав із топ-15 на етапах Кубка світу, на половині етапів – чотирьох із восьми – заїхав до 10-ки найсильніших, а в підсумковій таблиці КС-2024/25 розташувався на 7 місці. Киянин впевнено влаштувався в еліті світового скелетону.

Владислав Гераскевич IBFS

Крім того, у Гераскевича підростає молода й дуже талановита зміна. 17-річний Ярослав Лавренюк зовсім нещодавно став чемпіоном світу серед юніорів, а рік тому, у січні 2024-го, став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів і срібним медалістом Юнацьких Олімпійських ігор.

У нинішньому сезоні Кубка світу він посів скромне 27 місце, але потенціал у молодого спортсмена величезний.

Є ще й Владислав Клименко, який у лютому 2024-го став наймолодшим учасником в історії Кубка світу. Тоді йому було 15. Зараз 16-річний спортсмен завершив сезон-2024/25 на 48 місці. Хоча й узяв участь лише в одному етапі, посівши 28 місце на трасі в латвійській Сігулді.

А ось дівчат-скелетоністок в Україні немає. Розраховувати в жіночих змаганнях і турнірі змішаних команд нашій збірній нема на що.

Також не брали участі цього року представники України і в Кубку світу з бобслею. Ані в жіночих, ані в чоловічих змаганнях. Друга половина ЧС, коли будуть розіграні медалі в бобслеї, пройде без нашої участі.

Згідно з регламентом турніру, в ЧС візьмуть участь 30 найсильніших спортсменів за результатами сезону Кубка світу. Плюс, представник країни-організатора – США, Ніколас Такер, який посів у КС-2024/25 підсумкове 31 місце в загальному заліку. Від України, відповідно, це будуть Владислав Гераскевич і Ярослав Лавренюк. Усі вони братимуть участь в офіційних тренувальних заїздах і кваліфікації. 25 найкращих за підсумками кваліфікації продовжать боротьбу за медалі в основних (1,2,3 і 4) заїздах.

Фаворити – німці та британці

Якщо говорити про фаворитів нинішнього турніру скелетоністів, то поза конкуренцією тут німці та британці.

Перші чотири етапи Кубка світу виграв німецький скелетоніст Крістофер Гротхер.

У середині сезону здавалося, що олімпійському чемпіону Пекіна-2022 і 7-разовому чемпіонові світу просто немає рівних у цьому сезоні і в олімпійському циклі-2026 у принципі. Але потім у Гротхера щось "зламалося". У другій половині сезону, на 5-8 етапах, Крістофер не зміг фінішувати в Сігулді, посів 3 місце у Вінтерберзі, 2-ге – в Санкт-Моріці, а на заключному етапі в норвезькому Ліллегаммері взагалі був 9-м. У підсумку, він розгубив всю свою перевагу в загальному заліку і посів лише 3 місце в підсумковій таблиці Кубка світу.

Надалі ініціативу перехопили британці. Маркус Вайатт виграв етап у Сігулді, а Метт Вестон – у Вінтерберзі та Санкт-Моріці. Саме Вестон був найстабільнішим упродовж сезону, заїхавши на подіум на семи етапах КС з восьми. Саме він став переможцем загального заліку, випередивши Вайатта, який посів підсумкове 2 місце.

Окремо варто згадати етап у Ліллехаммері, який був сповнений сюрпризів, навіть сенсацій.

Перемогу здобув представник Китаю Лін Цінвей, який уперше в кар'єрі потрапив на п'єдестал пошани Кубка світу. За ним фінішував австрієць Маєр і тільки третім був Вайатт. При цьому на попередніх етапах Цінвей не посідав місце вище 5-го, а в підсумковій таблиці Кубка світу замкнув 10 найсильніших.

Звичайно, розглядати цей етап як генеральну репетицію ЧС не варто. Китайський скелетоніст навряд чи повторить своє досягнення, або хоча б заїде в трійку, але чим чорт не жартує.

Найпильніша увага вболівальників усього світу буде прикута до "розбірок" Гротхера, Вестона і Вайатта.

Ми ж з надією вболіватимемо за Влада Гераскевича.

Розклад змагань зі скелетону

6 березня

16:00. Чоловіки (1 і 2 заїзди)

21:00. Жінки (1 і 2 заїзди)

7 березня

17:45. Чоловіки (3 і 4 заїзди)

23:00. Жінки (3 і 4 заїзди)

9 березня

2:00. Мікст

Розклад змагань із бобслею

8 березня

16:00. Чоловіки, двійки (1 і 2 заїзди)

21:00. Жінки, монобоб (1 і 2 заїзди)

9 березня

17:30. Чоловіки, двійки (3 і 4 заїзди)

22:30. Жінки, монобоб (3 і 4 заїзди)

15 березня

16:00. Чоловіки, четвірки (1 і 2 заїзди)

21:00. Жінки, двійки (1 і 2 заїзди)

16 березня

16:00. Чоловіки, четвірки (3 і 4 заїзди)

21:00. Жінки, двійки (3 і 4 заїзди)

Де дивитися

У прямому ефірі змагання чемпіонату світу в Україні будуть доступні на каналі Суспільне Спорт, а також на сайті телеканалу.

Фінальні змагання у чоловіків-скелетоністів відбудуться 6-7 березня.