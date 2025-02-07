Гераскевич повторив особистий рекорд на чемпіонаті Європи

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 10-те місце на чемпіонат Європи зі скелетону, який відбувся у норвезькому Ліллегаммері. За сумісництвом це був також 8-й етап Кубку світу.

Владислав попри не найкращий розгін (4,90 секунди) у першій спробі показав час 51.84 секунди. У другій спробі він не зміг покращити свій результат та у підсумку став 10-м. Таким чином Гераскевич повторив свій результат на континентальній першості, адже два минулі турніри він теж завершував на десятому місці.

Ще один українець Ярослав Лавренюк став 18-м.

Підсумкові результати:

Самуель Маєр (Австрія) 1:42.81 хвилин Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.01 Аксель Юнгк (Німеччина) + 0.03

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10. Владислав Гераскевич (Україна) +0.82

18. Ярослав Лавренюк (Україна) 52:60

Надалі на скелетоністів очікує світова першість, яка розпочнеться 6 березня.