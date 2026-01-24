МОК допустив ще чотирьох росіян до Олімпіади-2026 у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив чотирьох російських атлетів до Олімпіади-2026. Вони виступатимуть у нейтральному статусі.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Дозвіл отримали ковзанярки Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, а також лижники Савелій Коростельов і Дар'я Непряєва.

Навесні 2025 року Коростельов проявляв активність у соціальних мережах, вподобавши кілька дописів із зображенням Володимира Путіна та російських військових.

Раніше МОК уже допустив до участі в Олімпіаді-2026 інших російських спортсменів у нейтральному статусі, зокрема фігуристів Аделію Петросян і Петра Гуменника, скі-альпініста Микиту Філіппова, а також шорт-трекістів Івана Посашкова й Альону Крилову.

Також до Ігор були допущені представники Білорусі – ковзанярка Марина Зуєва, лижниця Анна Корольова та фігуристка Вікторія Сафонова, які виступатимуть без національної символіки.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше повідомлялося, що колишні російські фігуристки Тетяна Тарасова та Ірина Родніна не зможуть відвідати Олімпійські ігри 2026. Вони не підпадають під критерії нейтральних осіб.