Чемпіонат світу 2025: гегемонія Нідерландів і красуні, які закохують боксерів

У четвер, 13 березня, в Гамарі (Норвегія) на льоду арени "Вікінгскіпет" стартує чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях. Головна подія сезону 2024/25 пройде менш ніж за рік до Олімпіади в Мілані й стане останнім великим стартом перед Іграми.

Турнір триватиме до неділі, 16 березня. За цей час буде розіграно 16 комплектів нагород – по вісім у чоловіків і жінок.

Ювілейний турнір

Чемпіонат світу на окремих дистанціях – досить новий вид програми. Вперше турнір пройшов у 1996-му, а нинішній ЧС стане ювілейним 25-м. Якщо з 1996 по 2001 турнір проходив щорічно, включаючи й 1998 "олімпійський" рік, то потім він перестав проводитися в роки Ігор. При цьому турнір жодного разу не скасовувався, навіть у період пандемії коронавірусу. І у 2020-му, і у 2021-му планетарна першість відбувалася за розкладом, у лютому.

Постійно розширюється і програма змагань. Якщо в перші роки розігрувалися по 10 комплектів нагород, то потім були і 12, і 14. А з 2019 року спортсмени розігрують 16 комплектів медалей. Саме стільки комплектів буде і на цьогорічному чемпіонаті світу.

Гегемонія "помаранчевих"

Безумовно, говорячи про ковзанярський спорт, ми не можемо не згадати про гегемонію представників збірної Нідерландів. У вболівальників, які навіть поверхнево стежать за змаганнями в цьому виді спорту, багато років на слуху прізвища Свена Крамера або Ірен Вюст, Патріка Рюста чи Френке Кок.

Ірен Вюст Getty Images

Але останніми роками з'явилося безліч титулованих атлетів і з інших країн. Якщо раніше представниця Німеччини Клаудіа Пехштайн мало не поодинці кидала виклик усій збірній Нідерландів, то зараз це й американець Джордан Штольц, який виграв за попередні два сезони 6 золотих медалей чемпіонатів світу на окремих дистанціях і два золота у класичному багатоборстві, й італієць Давіде Гьотто, чемпіон світу 2023 та 2024 років на дистанції 10000 метрів, і японка Міхо Такагі, 2-разова олімпійська чемпіонка й багаторазова чемпіонка світу на різних дистанціях.

Проте в командному заліку з року в рік перемагає виключно збірна Нідерландів. На ЧС-2024 на рахунку "помаранчевих" було 6 золотих, 3 срібних і 4 бронзові медалі (13 нагород). До цього, у 2023-му – 7-7-3 і 17 нагород загалом. Варто зазначити, що за всі попередні 24 турніри команда Нідерландів лише 5 разів віддавала перемогу в командному заліку. І всі ці 5 разів – у 1998, 2000, 2001, 2003 і 2004 роках найсильнішою ставала збірна Німеччини. Але з 2005-го, вже протягом двох десятків років, команді Нідерландів немає рівних.

І у 2025-му, напередодні чемпіонату світу, немає жодних причин сумніватися в лідерстві збірної Нідерландів загалом і лідерах команди окремо. Вони обов'язково принесуть у скарбничку збірної медалі різного ґатунку, здебільшого – золоті.

Союз "найгарячішої" і боксера

Утім, ковзанярський спорт це далеко не тільки "очки й секунди". Уже минуло майже два роки, як представниці цього виду спорту не сходять з обкладинок глянцевих журналів і зведень світської хроніки.

У квітні 2023-го Ютта Лердам, зрозуміло з Нідерландів, була помічена в тісному зв'язку з популярним боксером і ютубером Джейком Полом. Треба зауважити, що ще до цього зв'язку Ютту визнали "найгарячішою ковзаняркою у світі" за оцінками провідних таблоїдів, а деякі з них дійшли у своїх оцінках навіть до "найсексуальнішої спортсменки світу".

Пол погодився з думкою авторів таблоїдних видань і повністю занурився у стосунки з Лердам. Навіть виклав романтичні знімки з Юттою. Причому зробив це незабаром після розриву стосунків зі своєю колишньою дівчиною Джулією Роуз. Може хтось із фанатів і сильно засмутився і розпереживався за Пола, але тільки не сам Джейк, який був "убитий" красою Лердам.

Нині вже 26-річна Ютта – срібна призерка зимових Олімпійських ігор 2022, шестиразова чемпіонка світу і чотириразова чемпіонка Європи. Одна з головних надій збірної Нідерландів в олімпійському Мілані-2026.

Раніше Лердам, з 2018 року, зустрічалася з олімпійським чемпіоном, багаторазовим чемпіоном світу, нідерландським ковзанярем Куном Вервеєм. Але тут боксер...

Ютта Лердам Getty Images

Сезон повернення з дебютантом-рекордсменом

На жаль, говорячи про ковзанярський спорт, варто констатувати той факт, що в Україні цей вид останніми роками практично не розвивався. І тільки зараз у нас з'явився спортсмен, який подає надії.

На початку лютого Гліб Хочин виступив на дистанції 500 метрів на юніорському чемпіонаті світу 2025, що пройшов у Коллальбо (Італія). Цей виступ став офіційним поверненням України на юніорський чемпіонат світу з ковзанярського спорту після... 18-річної перерви.

16-річний Хочин на 500-метрівці посів 18 місце, але вже наступного дня став 9-м у загальному заліку комбінації (чотири дистанції – 500+1500+1000+5000 м). Таким чином Гліб Хочин увійшов в історію, як перший ковзаняр під прапором України, який на юніорському чемпіонаті світу увійшов у топ-10 комбінації. Так спортсмен дебютував і одночасно встановив історичне досягнення.

А 7-8 березня в Геренвені (Нідерланди), на знаменитій ковзанці "Тіалф", яка вважається Меккою ковзанярського спорту, відбувся неофіційний чемпіонат Європи U-16 Vikingrace-2025. І Хочин, який переміг на цьому турнірі минулого року, успішно захистив чемпіонський титул у юніорів групи В. При цьому українець виграв дві дистанції (1000 і 1500 метрів), посів другі місця на решті двох (500 і 3000 метрів) і встановив новий національний рекорд на дистанції 1500 метрів – 1 хвилина 50,82 секунди. Ще один національний рекорд Хочин встановив у комбінації з чотирьох дистанцій – 150,138 бала.

Також разом із ним ковзанярський спорт в Україні відроджують юні Артем Бобик, Данило Недбай і Данило Несвіт. А до команди юніорок входять сестра Гліба Уляна Хочина та Марина Осипенко.

Де дивитися

Трансляції чемпіонату світу в Україні у прямому етері будуть доступні на Youtube-каналі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Змагання розпочнуться у четвер, 13 березня, о 19:00 за київським часом.

Розклад чемпіонату світу

13 березня

19:00 | 3000 м, жінки

20:11 | 5000 м, чоловіки

21:57 | Командний спринт, жінки

22:14 | Командний спринт, чоловіки

14 березня

20:00 | Командна гонка, жінки

20:25 | Командна гонка, чоловіки

21:07 | 500 м, жінки

21:46 | 500 м, чоловіки

15 березня

15:00 | 1000 м, жінки

15:45 | 1000 м, чоловіки

16:37 | 5000 м, жінки

17:48 | Масстарт, чоловіки

16 березня