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Чемпіонат світу 2025: гегемонія Нідерландів і красуні, які закохують боксерів

Кирило Стадниченко — 13 березня 2025, 12:00
Getty Images
Чемпіонат світу 2025: гегемонія Нідерландів і красуні, які закохують боксерів

У четвер, 13 березня, в Гамарі (Норвегія) на льоду арени "Вікінгскіпет" стартує чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях. Головна подія сезону 2024/25 пройде менш ніж за рік до Олімпіади в Мілані й стане останнім великим стартом перед Іграми.

Турнір триватиме до неділі, 16 березня. За цей час буде розіграно 16 комплектів нагород – по вісім у чоловіків і жінок.

Ювілейний турнір

Чемпіонат світу на окремих дистанціях – досить новий вид програми. Вперше турнір пройшов у 1996-му, а нинішній ЧС стане ювілейним 25-м. Якщо з 1996 по 2001 турнір проходив щорічно, включаючи й 1998 "олімпійський" рік, то потім він перестав проводитися в роки Ігор. При цьому турнір жодного разу не скасовувався, навіть у період пандемії коронавірусу. І у 2020-му, і у 2021-му планетарна першість відбувалася за розкладом, у лютому.

Постійно розширюється і програма змагань. Якщо в перші роки розігрувалися по 10 комплектів нагород, то потім були і 12, і 14. А з 2019 року спортсмени розігрують 16 комплектів медалей. Саме стільки комплектів буде і на цьогорічному чемпіонаті світу.

Гегемонія "помаранчевих"

Безумовно, говорячи про ковзанярський спорт, ми не можемо не згадати про гегемонію представників збірної Нідерландів. У вболівальників, які навіть поверхнево стежать за змаганнями в цьому виді спорту, багато років на слуху прізвища Свена Крамера або Ірен Вюст, Патріка Рюста чи Френке Кок.

Ірен Вюст
Ірен Вюст
Getty Images

Але останніми роками з'явилося безліч титулованих атлетів і з інших країн. Якщо раніше представниця Німеччини Клаудіа Пехштайн мало не поодинці кидала виклик усій збірній Нідерландів, то зараз це й американець Джордан Штольц, який виграв за попередні два сезони 6 золотих медалей чемпіонатів світу на окремих дистанціях і два золота у класичному багатоборстві, й італієць Давіде Гьотто, чемпіон світу 2023 та 2024 років на дистанції 10000 метрів, і японка Міхо Такагі, 2-разова олімпійська чемпіонка й багаторазова чемпіонка світу на різних дистанціях.

Проте в командному заліку з року в рік перемагає виключно збірна Нідерландів. На ЧС-2024 на рахунку "помаранчевих" було 6 золотих, 3 срібних і 4 бронзові медалі (13 нагород). До цього, у 2023-му – 7-7-3 і 17 нагород загалом. Варто зазначити, що за всі попередні 24 турніри команда Нідерландів лише 5 разів віддавала перемогу в командному заліку. І всі ці 5 разів – у 1998, 2000, 2001, 2003 і 2004 роках найсильнішою ставала збірна Німеччини. Але з 2005-го, вже протягом двох десятків років, команді Нідерландів немає рівних.

І у 2025-му, напередодні чемпіонату світу, немає жодних причин сумніватися в лідерстві збірної Нідерландів загалом і лідерах команди окремо. Вони обов'язково принесуть у скарбничку збірної медалі різного ґатунку, здебільшого – золоті.

Союз "найгарячішої" і боксера

Утім, ковзанярський спорт це далеко не тільки "очки й секунди". Уже минуло майже два роки, як представниці цього виду спорту не сходять з обкладинок глянцевих журналів і зведень світської хроніки.

У квітні 2023-го Ютта Лердам, зрозуміло з Нідерландів, була помічена в тісному зв'язку з популярним боксером і ютубером Джейком Полом. Треба зауважити, що ще до цього зв'язку Ютту визнали "найгарячішою ковзаняркою у світі" за оцінками провідних таблоїдів, а деякі з них дійшли у своїх оцінках навіть до "найсексуальнішої спортсменки світу".

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Пол погодився з думкою авторів таблоїдних видань і повністю занурився у стосунки з Лердам. Навіть виклав романтичні знімки з Юттою. Причому зробив це незабаром після розриву стосунків зі своєю колишньою дівчиною Джулією Роуз. Може хтось із фанатів і сильно засмутився і розпереживався за Пола, але тільки не сам Джейк, який був "убитий" красою Лердам.

Нині вже 26-річна Ютта – срібна призерка зимових Олімпійських ігор 2022, шестиразова чемпіонка світу і чотириразова чемпіонка Європи. Одна з головних надій збірної Нідерландів в олімпійському Мілані-2026.

Раніше Лердам, з 2018 року, зустрічалася з олімпійським чемпіоном, багаторазовим чемпіоном світу, нідерландським ковзанярем Куном Вервеєм. Але тут боксер...

Ютта Лердам
Ютта Лердам
Getty Images

Сезон повернення з дебютантом-рекордсменом

На жаль, говорячи про ковзанярський спорт, варто констатувати той факт, що в Україні цей вид останніми роками практично не розвивався. І тільки зараз у нас з'явився спортсмен, який подає надії.

На початку лютого Гліб Хочин виступив на дистанції 500 метрів на юніорському чемпіонаті світу 2025, що пройшов у Коллальбо (Італія). Цей виступ став офіційним поверненням України на юніорський чемпіонат світу з ковзанярського спорту після... 18-річної перерви.

16-річний Хочин на 500-метрівці посів 18 місце, але вже наступного дня став 9-м у загальному заліку комбінації (чотири дистанції – 500+1500+1000+5000 м). Таким чином Гліб Хочин увійшов в історію, як перший ковзаняр під прапором України, який на юніорському чемпіонаті світу увійшов у топ-10 комбінації. Так спортсмен дебютував і одночасно встановив історичне досягнення.

А 7-8 березня в Геренвені (Нідерланди), на знаменитій ковзанці "Тіалф", яка вважається Меккою ковзанярського спорту, відбувся неофіційний чемпіонат Європи U-16 Vikingrace-2025. І Хочин, який переміг на цьому турнірі минулого року, успішно захистив чемпіонський титул у юніорів групи В. При цьому українець виграв дві дистанції (1000 і 1500 метрів), посів другі місця на решті двох (500 і 3000 метрів) і встановив новий національний рекорд на дистанції 1500 метрів – 1 хвилина 50,82 секунди. Ще один національний рекорд Хочин встановив у комбінації з чотирьох дистанцій – 150,138 бала.

Також разом із ним ковзанярський спорт в Україні відроджують юні Артем Бобик, Данило Недбай і Данило Несвіт. А до команди юніорок входять сестра Гліба Уляна Хочина та Марина Осипенко.

Де дивитися

Трансляції чемпіонату світу в Україні у прямому етері будуть доступні на Youtube-каналі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Змагання розпочнуться у четвер, 13 березня, о 19:00 за київським часом.

Розклад чемпіонату світу

13 березня

  • 19:00 | 3000 м, жінки
  • 20:11 | 5000 м, чоловіки
  • 21:57 | Командний спринт, жінки
  • 22:14 | Командний спринт, чоловіки

14 березня

  • 20:00 | Командна гонка, жінки
  • 20:25 | Командна гонка, чоловіки
  • 21:07 | 500 м, жінки
  • 21:46 | 500 м, чоловіки

15 березня

  • 15:00 | 1000 м, жінки
  • 15:45 | 1000 м, чоловіки
  • 16:37 | 5000 м, жінки
  • 17:48 | Масстарт, чоловіки

16 березня

  • 13:00 | 1500 м, чоловіки
  • 13:56 | 1500 м, жінки
  • 14:53 | 10 000 м, чоловіки
  • 16:58 | Масстарт, жінки
Ковзанярський спорт статті Ютта Лердам