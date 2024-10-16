Українські стрільці здобули два "золота" на командних змаганнях юнацької ліги в Сербії

Українські стрільці здобули дві золотих медалі на командних змаганнях у фіналі юнацької ліги в Сербії.

Формат змагань передбачав чотири півфінальні протистояння між змішаними командами у двох видах зброї – пневматичному пістолеті та гвинтівці. За їхніми підсумками визначалися учасники матчів за бронзу та головних фіналів.

Збірні були розділені на дві групи.

У пістолеті українці потрапили до першої групи і були влучнішими за латвійців, хорватів, італійців та литовців. Маючи у підсумку 4 перемоги, наша команда вийшла до фіналу, де з рахунком 86:58 перемогла збірну Іспанії.

Чемпіонами стали: Юлія Ісаченко, Ольга Лепська, Вікторія Дунаєвська, Іван Мартинов, Тимур Підгорний та Максим Камінський.

У змаганнях по стрільбі з гвинтівки суперниками української команди стали збірні Чорногорії, Фінляндії, Естонії та Хорватії. Усі матчі завершилися перемогою наших стрільців.

Тож і тут на нашу збірну чекав фінал, де суперниками стали представники Італії. У ньому з рахунком 84:66 перемогла українська команда.

Золото у її складі здобули: Софія Михайлюк, Марія Сташко, Анна Ляшенко, Артем Мозговий, Данило Данаєв, Кирило Бугайцев.

Раніше збірна України завоювала золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів, який проходив у столиці Перу, Лімі.