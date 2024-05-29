Городинець завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Україна завоювала шосту ліцензію на Олімпійські ігри у стрільбі. Максим Городинець завоював перемогу в фіналі чемпіонату Європи з малокаліберних видів стрільби.

Городинець став найкращим у швидкісній стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. Зазначимо, що ця ліцензія є неіменною, а отже Україна може відправити іншого спортсмена на ОІ в цій дисципліні.

Для Городинця ця медаль стала першою в кар'єрі на чемпіонатах Європи. Другим став італієць Ріккардо Маццеті, який також здобув ліцензію на Олімпіаду, трійку замкнув німець Крістіан Райтц, що вже кваліфікувався на змагання в Парижі.

Також у фіналі брав участь інший український стрілок Володимир Пастернак, однак він завершив змагання на п'ятій позиції.