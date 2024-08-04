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Коростильов потрапив у вісімку найкращих на першому етапі кваліфікації Олімпіади-2024 у кульовій стрільбі

Олександр Булава — 4 серпня, 13:03
Коростильов потрапив у вісімку найкращих на першому етапі кваліфікації Олімпіади-2024 у кульовій стрільбі

Українці Максим Городинець та Павло Коростильов завершили перший етап кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.

Коростильов став восьмий у першій частині відбору на точність, він набрав 293 очки. Максим Городинець показав 20-й результат.

Друга частина стрільби на швидкострільність розпочнеться о 14:00. Для виходу у фінал українцям потрібно потрапити у топ-6.

Напередодні Віктор Банькін та Павло Коростильов не змогли кваліфікуватися до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з пістолета на 10 метрів.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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Олімпійські ігри-2024

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