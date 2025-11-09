Городинець виграв бронзу чемпіонату світу з кульової стрільби

Максим Городинець виграв срібну медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби на 25 метрів, який відбувається у Каїрі.

Змагання виграв француз Клемент Бессаге, який набрав 31 очко, друге місце посів представник Індії Аніш Аніш – 28 балів, а бронзу здобув саме наш спортсмен – 25 пунктів.

Зазначимо, що після першого змагального дня у чільній шістці перебував також інший українець – Володимир Пастернак, але до фіналу він пробитись не зміг.

Ця медаль стала першою для Городинця в особистих змаганнях світового рівня – раніше він мав командне золото на чемпіонаті світу 2022 року.

Напередодні українці здобули командні бронзові медалі зі стрільби на 50 метрів на ЧС-2025.