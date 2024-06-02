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Городинець та Дадерко визнані найкращими спортсменами місяця в Україні

Владислав Уткін — 2 червня, 16:44
Городинець та Дадерко визнані найкращими спортсменами місяця в Україні

Експертна комісія Національного олімпійського комітету визнала стрільця Максима Городинця та важкоатлетку Аліну Дадерко найкращими спортсменами травня в Україні.

Про НОК повідомив на офіційному сайті.

Городинець отримав нагороду серед дорослих. Максим став чемпіоном та призером Європи зі стрільби кульової, швидкісна стрільба з пістолета (Осієк, Хорватія). Окрім особистої золотої нагороди українець став володарем олімпійської ліцензії. Ще двічі він підіймався на подіум у командних змаганнях.

Дадерко стала найкращою юною спортсменкою місяця. Аліна стала призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики до 17 років (м. Ліма, Перу). За сумою двоборства у ваговій категорії до 59 кг українка стала другою (184 кг). Також важкоатлетка здобула срібну нагороду у ривку (84 кг) та бронзову у поштовху (100 кг).

Варто додати, що нагороди також отримали особисті тренери Городинця та Дадерко: Владислав Григоренко та Вікторія Шаймарданова відповідно.




Національний олімпійський комітет НОК України Максим Городинець

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