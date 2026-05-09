Україна здобула другу медаль на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 21:53
Сергій Куліш та Дар'я Дудка
Федерація стрільби України

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який наразі проходить в хорватському місті Осієк.

Так, "синьо-жовті" здобули "срібло" у змаганнях змішаних дуетів, де нашу команду представляли Дар'я Дудка та Сергій Куліш.

За результатами кваліфікації українська пара продемонструвала другий показник, що дозволило їм вийти до фіналу, однак там вони поступилися норвезькому дуету 10:18, а третю сходинку посіли представники Швейцарії.

Дует Дудки та Куліша вже піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу пошани – у 2024 році вони стали чемпіонами Європи в цій же дисципліні.

Нагадаємо, напередодні Куліш, який є дворазовим призером Олімпійських ігор, виборов на цьогорічній першості "бронзу" у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.

