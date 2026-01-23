Українка Лепська здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі в Німеччині

Українка Ольга Лепська здобула бронзову нагороду на міжнародних змаганнях з кульової стрільби H&N Cup 2025 у Мюнхені, Німеччина.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

У стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м 18-річна спортсменка посіла третє місце з результатом 581 бал.

Перемогу здобула олімпійська чемпіонка з Сербії Зорана Аруновіч, а срібною призеркою стала Агате Рашмане з Латвії.

Нагадаємо, у грудні українські стрільці здобули 2 медалі на змаганнях Гран-прі Christmas Cup 2025 в хорватському Осієку.